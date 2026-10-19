Kasırganın yol açtığı şiddetli rüzgarlar ve sağanak yağışlar, bölgedeki enerji altyapısına zarar verdi. NASA'nın fırtına öncesi ve sonrasına ait uydu verilerini karşılaştırması, özellikle Pensacola ve Destin şehirleri arasındaki bölgede gece ışıklarının belirgin şekilde azaldığını gösterdi.

ŞİDDETLİ RÜZGARLAR KIYI BÖLGELERİNİ KARANLIĞA GÖMDÜ

Atlantik Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, Florida'nın kuzeybatı kıyılarında etkili oldu. Saatte 170 kilometreye ulaşan rüzgarlar, ağaçların devrilmesine ve elektrik hatlarının zarar görmesine neden oldu.

Şiddetli yağışlar ve ani sellerin de yaşandığı bölgede çok sayıda yerleşim yeri elektriksiz kaldı. Özellikle Pensacola çevresi ile Destin'e uzanan kıyı hattında kesintilerin etkisi belirgin şekilde hissedildi.

NASA, kasırganın elektrik altyapısı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Black Marble HD adlı uydu veri sisteminden yararlandı. NOAA-20 uydusundaki VIIRS cihazıyla elde edilen gece görüntüleri karşılaştırılarak elektrik kesintilerinin yoğunlaştığı alanlar belirlendi.

Uydu görüntülerinde Pensacola çevresinde ve ABD 98 numaralı kara yolu boyunca gece aydınlatmasının büyük ölçüde azaldığı görüldü. Buna karşılık Pensacola Uluslararası Havalimanı ve şehir merkezinin bazı kesimlerinde ışıkların yanmaya devam ettiği tespit edildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ UYDUDAN İZLENDİ

NASA araştırmacıları, bazı bölgelerde ışıkların yanmaya devam etmesinin yedek enerji sistemlerinden veya elektrik altyapısının daha az zarar görmesinden kaynaklanabileceğini değerlendirdi.

Kasırganın ardından elde edilen yeni görüntüler, elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerde aydınlatmanın kademeli olarak geri döndüğünü ortaya koydu. Birkaç gün içinde gece ışıklarının dağılımı büyük ölçüde afet öncesindeki seviyelere yaklaştı.

NASA'ya göre gece ışıklarını izleyen uydu teknolojileri, doğal afetlerden sonra elektrik kesintilerinin sürdüğü bölgelerin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu veriler, hasarın boyutunun değerlendirilmesine ve onarım çalışmalarının takip edilmesine yardımcı oluyor.

NASA'nın Afet Programı tarafından sağlanan uydu verileri, acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını desteklemek ve yardıma ihtiyaç duyan bölgelerin daha hızlı tespit edilmesini sağlamak amacıyla da kullanılıyor.