Miami Üniversitesi’nden araştırmacılar, kıyı bölgelerinde ciddi bir çevre kirliliğine yol açan aşırı alg (deniz yosunu) artışını, inşaat sektörünün karbon ayak izini azaltacak stratejik bir araca dönüştürüyor. ECOnews’in aktardığı bilgilere göre bilim insanları, çimentonun bir kısmını alglerden elde edilen karbon zengini biyoçar ile ikame ederek, betonun sertleşme sürecinde karbondioksiti hapsetmesini hedefliyor.

ATMOSFERE YOĞUN KARBONDİOKSİT SALINIYORDU

Küresel karbon emisyonlarının en büyük kaynaklarından biri olarak kabul edilen çimento üretimi, yüksek ısı gereksinimi ve kireçtaşının kimyasal dönüşümü nedeniyle atmosfere yoğun miktarda karbondioksit salınmasına neden oluyor. Araştırma ekibi, bu sorunu çözmek için Güney Florida’nın kıyılarında biriken ve yerel yönetimler için atık sorunu teşkil eden algleri toplayarak, düşük oksijenli ortamda işleyip gözenekli bir yapıya sahip olan biyoçara dönüştürüyor.

HEM DAYNIKLILIĞI HEM DE VERİMLİĞİ ARTACAK

Geleneksel yöntemlerde biyoçar, betonun dayanıklılığını düşürdüğü için çimentonun yalnızca %10’una kadar ikame edilebiliyordu. Miami Üniversitesi ekibi ise biyoçar yüzeyini kimyasal olarak işleyerek (fonksiyonelleştirme), bu oranı %20 ile %30 bandına çıkarmayı hedefliyor. Bu yöntemle biyoçar, betonun içinde bir "iç karbon rezervuarı" görevi görerek karbondioksiti kalsiyum karbonat formunda kalıcı olarak hapsediyor.

KARBON SERTLEŞMESİYLE %45 DAHA AZ EMİSYON

Araştırmacılar, biyoçar kullanımının yanı sıra "karbon sertleşmesi" adı verilen yöntemi de test ediyor. Bu teknikle, taze beton karışımına doğrudan karbondioksit enjekte edilerek gazın minerale dönüşmesi hızlandırılıyor. Yapılan deneylerde, betonun mukavemeti korunurken karbondioksit yakalama verimliliğinin %45 seviyelerine kadar ulaştığı kaydedildi.