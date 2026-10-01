Araştırmacılar, sera gazı salımlarının ciddi biçimde düşmemesi halinde oluşabilecek tabloyu hesapladı. Buna göre yaklaşık 2 milyon hektarlık alanın su baskınlarından etkilenebileceği, mülk ve arazi kayıplarının toplam ekonomik değerinin ise 855,1 milyar dolara ulaşabileceği belirlendi.

268 BİN MÜLK RİSK ALTINDA

Melbourne Üniversitesi ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, deniz seviyesinin yükselmesine ilişkin tahminleri fırtınaların kıyılarda oluşturabileceği su baskınlarıyla birlikte değerlendirdi. Ardından bu bölgelerde bulunan mülklerin ve arazilerin ekonomik değerlerini hesapladı. Çalışma Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Ortaya çıkan hesaplamaya göre 267 bin 500'den fazla mülk 2100 yılına kadar kıyı taşkınlarından etkilenebilir. En fazla mülkün risk altında olduğu yer Queensland olurken, onu New South Wales ve Western Australia izliyor.

Ekonomik kaybın önemli bir bölümü yalnızca binalardan kaynaklanmıyor. Yaklaşık 274 milyar dolarlık mülkün zarar görebileceği hesaplanırken, tarım ve diğer amaçlarla kullanılan arazilerdeki kaybın değeri 580 milyar doların üzerine çıkıyor. Böylece toplam rakam yaklaşık 855 milyar dolara ulaşıyor.

RİSK DAHA DA BÜYÜYEBİLİR

Araştırmacılar, sera gazı salımlarının önümüzdeki yıllarda daha fazla artması halinde ayrı bir hesaplama da yaptı. Bu durumda deniz seviyesindeki yükselmenin etkisi büyüyor ve risk altındaki mülk sayısı yaklaşık 720 bine çıkıyor. Etkilenebilecek arazi miktarı ise 3,7 milyon hektara ulaşıyor.

Böyle bir tabloda ekonomik kaybın 1,91 trilyon dolara kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Üstelik araştırmacılar bu rakama kıyı erozyonu, doğal yaşam alanlarının kaybı ve bazı altyapı zararlarının dahil edilmediğini belirtiyor. Bu nedenle gerçek maliyetin daha yüksek olabileceğine dikkat çekiliyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu temel sorun, deniz seviyesinin yükselmesinin yalnızca kıyı çizgisini değiştirmeyecek olması. Evler, iş yerleri, tarım alanları ve kıyıya yakın altyapılar da artan su baskını riskiyle karşı karşıya kalacak. Araştırmacılar, özellikle yoğun yapılaşmanın bulunduğu kıyı bölgelerinde önlem alınmasının gelecekteki kayıpları azaltabileceğini belirtiyor.