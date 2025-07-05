Cebinizdeki bozuk paralara dikkatli baktınız mı? Belki de yıllardır fark etmeden taşıdığınız bir madeni para, size küçük bir servet kazandırabilir. Koleksiyoncuların peşinde olduğu bu 1 penny, şu anda tam 200.000 sterline kadar alıcı bulabiliyor.

Bozuk paralar çoğu zaman değersiz gibi görünür ama işin aslı bambaşka. Özellikle bazı özel basım paralar, koleksiyon dünyasında büyük ses getiriyor. Sosyal medyada 294 bin takipçisi bulunan ve koleksiyon dünyasında tanınan @coincollectingwizard adlı kullanıcı, kısa süre önce nadir bir madeni parayı gündeme taşıdı, 1952 proof penny.

"NUMİZMATİK TEK BOYNUZLU AT" LAKABI BOŞUNA DEĞİL

Bu madeni para, İngiliz para sisteminde bugüne dek görülmüş en nadir örneklerden biri olarak kabul ediliyor. 1952 yılında basılan bu özel 'proof' penny, uzun yıllar boyunca varlığı bile bilinmiyordu. Ta ki 1997 yılında bir müzayedede ortaya çıkana kadar…

O günden bu yana uzmanlar tarafından “nümizmatik tek boynuzlu at” olarak adlandırılan bu eşsiz parça, yalnızca tarihi önemiyle değil, aynı zamanda koleksiyonerlerin gözünde taşıdığı değeriyle de öne çıkıyor.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

1952 yılı, İngiltere için tarihi bir dönüm noktasıydı. Kral VI. George’un ölümünün ardından Kraliçe II. Elizabeth tahta çıktı ancak o yıl resmi olarak dolaşıma giren standart bir penny bulunmuyor. Bu durum, o döneme ait basılmış herhangi bir parayı otomatik olarak kıymetli kılıyor.

Bu özel 1952 proof penny'nin ön yüzünde Kral VI. George’un portresi, arka yüzünde ise klasik Britanya figürü ve “ONE PENNY 1952” yazısı yer alıyor.

200 BİN STERLİNE KADAR ALICI BULUYOR

@coincollectingwizard’a göre bu özel penny'nin açık artırmalarda 200.000 sterline kadar alıcı bulması bekleniyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa sürede etkileşim patlaması yaşarken, bazı kullanıcılar da ellerinde benzer bir paranın bulunduğunu iddia etti.

Açıklamalara göre, bu paranın değeri yalnızca fiziksel durumuna değil aynı zamanda proof kalitesine ve tarihsel bağlamına da dayanıyor.