ABD'nin Teksas eyaleti kıyılarında son aylarda olağan dışı bir deniz hareketi kaydedildi. Sahil şeridinde yürüyüş yapanlar ve araştırmacılar, dalgalarla kıyıya vuran onlarca renkli plastik kumbara tespit etti.

Son bir yıl içinde bölgedeki plajlara ulaşan kumbara sayısının 60'ı geçtiği açıklandı. Bazı günlerde aynı sahil şeridinde onlarca oyuncağın aynı anda karaya vurduğu resmi raporlara yansıdı.

OKYANUS AKINTILARI TAŞIMIŞ OLABİLİR

Gizemli olayı inceleyen deniz bilimci Jace Tunnell, kumbaraların büyük bölümünün Karayıp Denizi veya Güney Amerika ülkelerinden gelmiş olabileceğini belirtti. Uzmanlar, plastik malzemelerin denize karıştıktan sonra okyanus akıntılarıyla binlerce kilometre sürüklendiğini tahmin ediyor.

Araştırmacılar kumbaraların kaynağına ilişkin iki temel ihtimal üzerinde duruyor. İlk iddiaya göre açık denizde seyahat eden bir kargo gemisinden düşen konteyner parçalandı ve içindeki ürünler okyanusa yayıldı.

Diğer bir ihtimal ise kullanılmayan veya çöpe atılan plastik ürünlerin nehir yatakları aracılığıyla denize ulaşması olarak değerlendiriliyor. Ancak şu ana kadar nesnelerin tam çıkış noktası resmi olarak tespit edilemedi.

İÇLERİNDEN SADECE KUM VE DENİZ KALINTISI ÇIKTI

Sahile vuran kumbaraların bir kısmının kullanılmış olduğu, bazılarının ise hiç açılmamış gibi yıpranmamış olduğu gözlendi. Bölge sakinleri ve araştırmacılar tarafından toplanan onlarca kumbaranın hiçbirinin içinden para çıkmadı.

Yetkililer, incelenen tüm nesnelerin içinin tamamen boş olduğunu açıkladı. Kumbaraların içinde sadece deniz kumu ve su kalıntıları bulunduğu doğrulandı. Kıyı emniyeti ve bilim insanlarının konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor.