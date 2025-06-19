Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede büyük tepki çeken bir video, izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntülerde, bir adam kalabalık bir alanda sevgilisine sarılarak sevgi gösterisinde bulunuyor gibi görünürken, aslında arkasında duran başka bir kadına yönelik tacizde bulunuyor.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, adamın sevgilisine olan yakınlığının arkasına saklanarak başka bir kadına el uzattığı açıkça görülüyor. O esnada çevredeki kişiler olaya tanık oluyor ve adamı derhal ifşa ederek duruma müdahale ediyor.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, adamın davranışlarını “alçakça”, “iğrenç” ve “maskeli taciz” olarak nitelendirdi. Pek çok kullanıcı, olayın bir an önce yargıya taşınması gerektiğini vurgularken, kadının yaşadığı durumun toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir güvenlik ve ahlak meselesi olduğunu belirtti.

SEVGİ ŞOVU DEĞİL TACİZ

Kadın hakları savunucuları, görüntülerin bir kez daha kamusal alanlarda kadınların maruz kaldığı taciz tehlikesine dikkat çektiğini ifade etti. Uzmanlar ise bu tür vakaların çoğu zaman “sevgili şovu” gibi manipülatif davranışlarla gizlenmeye çalışıldığını, toplumun daha duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine olayın takibine başlandığı bildirildi.