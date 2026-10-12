İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında şoke eden bir olay meydana geldi. Sokak üzerinde bir araya gelen genç kız grubu içerisinde bulunan iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda fiziksel kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan genç kızlardan biri, arkadaşını saçından yakalayarak yere savurdu. Saçından tuttuğu talihsiz kızı bir süre sokak ortasında yerde sürükleyen saldırgan, ardından saçlarını bırakarak hiçbir şey yaşanmamış gibi yoluna devam etti.

DEHŞET ANLARI ARAÇ KAMERASINDA

Sokak ortasında yaşanan skandal kavga ve genç kızın yerde sürüklendiği o anlar, yoldan geçmekte olan bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.