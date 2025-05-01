Suna Kıraç’ın çocuklar için kurduğu hayallerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak amacıyla 4 yıl önce yola çıkan Suna’nın Kızları, o gün bugündür başta kız çocukları olmak üzere tüm çocukların güçlenmesini destekleyen programlara imza atıyor…

ÖZEL BİR KONFERANS

Suna’nın Kızları ve EMpower işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Kız Çocuk Odaklı Tasarım Konferansı, “Kız Çocuklarla Güçlenmek” başlığıyla gerçekleştirildi. Kız çocukların kendi hayatlarına dair karar alabilmelerini ve bu kararları uygulamada çevreleri tarafından desteklenmelerini odağına alan konferansta; katılım, eğitim, filantropi ve tasarım gibi başlıklar etrafında geliştirilen yaklaşımlar, araştırma ve uygulama araçları tartışıldı.

ÖZNE OLMA HALİ…

Ulusal ve uluslararası uzmanları, akademisyenleri, sivil oluşumları ve kız çocuk temsilcilerini bir araya getiren konferansın açılış konuşmasını, Suna’nın Kızları Yaz Enstitüsü mezunlarından Alya Sanal gerçekleştirdi.

Bir kız çocuğu olarak deneyimlerini aktaran Sanal, özne olma halini “kendi hayatına yön verme kapasitesi” olarak tanımlayarak şöyle konuştu: “Kendi kararlarını verebilmek, liderlik edebilmek, hayal kurabilmek… Yalnızca hakkı olan fırsatları elde etmek değil, aynı zamanda kendi hayatının başrolü olmak demektir.”

ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM

Etkinlikte, Brookings Enstitüsü Evrensel Eğitim Merkezi’nden Kıdemli Uzman ve Direktör Yardımcısı Jennifer L. O’Donoghue, “özne olmak” kavramını çocuk hakları perspektifinden değerlendirdi. O’Donoghue, kız çocukların eğitimde ve toplumda söz sahibi olmalarının yaratacağı dönüşümün altını çizerek, öğrenme ortamlarında çocukların katılımının ve toplumsal etki üretme kapasitelerinin artırılmasının önemini vurguladı.

ONLAR SÖZ SAHİBİ OLMALI

Suna’nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı moderatörlüğünde gerçekleşen “Kız Çocuk Odaklı Filantropi” başlıklı oturuma; Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Turkish Philanthropy Funds Deprem Fonları Yöneticisi Seda Özdemir Şimşek ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Sekreteri Rana Kotan katıldı. Oturumu değerlendiren Maşalacı, “Toplumsal meselelerden en çok etkilenenlerin, çözümlerde söz sahibi olması çok önemli. Filantropi meselesinde de kaynakların hangi amaçlarla, hangi faaliyetler için kullanılacağına dair alınacak kararlarda, gücü ve yetkiyi aktarabilmenin kritik olduğuna inanıyorum” dedi.

FOTOĞRAF SERGİSİ AÇTILAR

Sonraki oturumlarda ise, Suna’nın Kızları topluluk katılımcıları, çocuk danışma kurullarına katılan kız çocuklar, Hindistan merkezli sivil oluşum Vacha Trust ve EMpower yetkilileri; kız çocukların söz hakkı, katılımı ve temsilini merkeze alan iyi örnekleri paylaştı. Ayrıca, Uçan Süpürge, Kadın Araştırma Derneği ve Şehir Dedektifi’nin işbirliğiyle geliştirilen Kız Çocuk Odaklı Tasarım dijital rehberi, Konuşan Fotoğraf, Yapabilirlik Kartları ve Öğrenme Topluluğu Rehberi gibi özgün içerikler tanıtıldı. Suna’nın Kızları Çocuk Yaşam Merkezleri’nden kız çocukların hazırladığı “Konuşan Fotoğraflar” sergisi de katılımcıların ilgisine sunuldu. Sergi, çocukların kendi gözlerinden çevrelerini nasıl deneyimlediklerini anlatan görsel hikayelerden oluştu.