Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ellerinde büyük poşetle markete giren çocuklar, buzdolabına yöneldi. İçerideki müşterilerin kendilerine yaklaştığı anlarda çocuklardan biri dans ederek müşterilerin dikkatini dağıtırken diğeri poşeti tereyağıyla doldurdu. Daha sonra herhangi bir şey olmamış gibi marketten ayrıldı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, çocukların ilginç hırsızlık yöntemini gözler önüne serdi.