Olay, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; akrabalar arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olayda Coşkun Ç. tüfekle, Feryat Ç. ise bıçakla yaralandı, Doğan Ç. ve Samet Ç. de darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Coşkun Ç., yapılan tüm müdahaleye rağmen kuratılamadı.

Polis ekipleri inceleme yaparken, kavgaya karıştığı belirtilen Ali Ç.’nin yakalanması için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.