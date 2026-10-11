Olay, saat 13.30 sıralarında Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi’ndeki bir binada meydana geldi. Timuçin Çilkin ile kız kardeşi Ayçin Çilkin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Çilkin’in, iddiaya göre kız kardeşini evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı ittiği belirtildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın bildirilmesi üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayçin Çilkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Timuçin Çilkin’in ise evde bulunan tabancayla kendisini başından vurduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin sepetli araç yardımıyla balkona ulaşmasının ardından sağlık görevlileri yaralıya müdahale etti.

TİMUÇİN ÇİLKİN KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Timuçin Çilkin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ayçin Çilkin’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekipleri, olayın nedenine ve yaşananlara ilişkin soruşturma başlattı.