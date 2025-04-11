Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde 24 Kasım 2024’te saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Fet Ahmet Gülşen Cami İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılan M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.A. yanında bulunan bıçakla imam Karadağ’ı karnından ve sırtından yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan imam Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanarak tutuklanan M.A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık M.A. katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen Tarık Karadağ’ın eşi müşteki Cennet Merda Karadağ da salonda hazır bulundu.

‘BAŞKA YERDE YAŞAYALIM’

Sanık M.A. savunmasında, imam Tarık Karadağ’ın kız kardeşini taciz ettiğini, bu olayı ise anne ve babasının kendi aralarında fısıldaşırlarken duyduğunu söyledi. M.A., kendisini şöyle savundu:

‘SENİNLE BİRLİKTE BURADAN GİDELİM’

“Olaydan 1,5 yıl önce kız kardeşim kursa başlamak istedi ve evimize en yakın camideki hafızlık kursuna gitmeye başladı. Tarık Karadağ da bu kursta hocaymış. Ben ve ailem kendisiyle bu şekilde tanıştık. Kardeşim ilk zamanlarda kursa çok hevesli gidiyordu hatta kısa zamanda çeyrek hafızlık mertebesine ulaştı. Bir gün bize hocası TarıkKaradağ’ın kendisini başarılı olduğu için umreye götürmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ailem de hocasıyla tanışmak için iftara davet etti. Tarık Karadağ, eşi ve çocuklarıyla bize iftara geldi. Ben ve ailem ilk başta hiçbir şeyden şüphelenmedik. Ancak özellikle bize iftara geldikten sonra sık sık kardeşimi arayıp, ’’Seninle birlikte buradan gidelim. Başka yerde yaşayalım’’ tarzında söylemlerde bulunuyormuş.

Kardeşim aramalarına cevap vermez olmuş. Kendisi bir gün babamı arayıp, Kurban bayramı öncesi kurstaki kız çocuklarına kıyafet alacağını, kardeşime de almak istediğini söylemiş. İzin vermeleri doğrultusunda diğer kızlarla birlikte gelip evden alacağını belirtmiş.”

‘KARDEŞİMİN BACAĞINA ZORLA DOKUNMUŞ’

“Babamın izin vermesi üzerine evimize geldi ama belirttiği gibi araçta kimse yokmuş. Kardeşimi de alarak alışverişe çıkmış. Alışverişte kardeşimin bacağına zorla dokunup, kıyafet almaya çalışmış. Kardeşim de bir an önce alıp çıkmak için bir kıyafeti denemeden beğendiğini söylemiş ancak Tarık Karadağ denemesi konusunda ısrarcı olmuş. Kardeşim de bu durumdan rahatsız olduğu için bir an önce eve gitmek istediğini söylemiş. Tarık Karadağ yolda gelirken de kardeşime bize ’’Namaz kıldığımız için geç kaldık’’ demesi için tembihlemiş. Kardeşim kendisinin niyetinin kötü olduğunu anlayınca kurstaki hocalarına durumu anlatmış. Onlarda savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar sonra takipsizlik kararı verilmiş. Babam başka yerlere de şikayet etmiş ancak sonuç alamamış.’’

’BACIMI NASIL TACİZ EDERSİN?’

M.A., imam Karadağ’ı nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı: “Tarık Karadağ’ın kız kardeşime bir şey yapabileceğinden korktuğum için kendisiyle konuşmaya karar verdim. Olay günü arkadaşım D.B.B.’yi arayıp, ‘alışveriş merkezine gidelim’ dedim. Arkadaşım birisinin kardeşimi taciz ettiğini biliyordu ama o gün onunla konuşmaya gideceğimizi bilmiyordu. Birlikte dolmuşa binip, alışveriş merkezine yaklaşınca indik. Arkadaşıma ‘Biraz yürüyüp, camiye gidelim’ dedim. Oda, ‘İyi olur. Zaten tuvaletim geldi’ dedi. Birlikte caminin oraya gittik. Bu esnada imam Karadağ, aracını park etmiş bagajdan bir şeyler indiriyordu. Ben kendisinin yapılı bir insan olduğunu bildiğim ve korktuğum için evden çıkarken mutfaktan bıçak almıştım. Karadağ’ın yanına gidip kendisine, ‘Buraya bak’ dedim. Oda, ‘Ne var lan!’ diye karşılık verdi. Sonrasında, ‘Sen benim bacımı nasıl taciz edersin?’ diye sordum. O da, ‘Sanane o….. çocuğu.Sen kimsin? Sana mı soracağım?’ dedi. Kesinlikle inkar etmedi ve üzerime yürümeye başladı. Bu esnada bende kendimi korumak için yanımdaki bıçağı çıkardım. Hatta bıçağı ayağına doğru tutuyordum. Kendisi benim üzerime gelip, bana sarılınca bıçak onun karnına geldi. Bıçağın karnına battığını hissedince hemen çıkardım ve oradan kaçmak istedim ancak o sakinleşeceğine bana saldırmaya devam etti. Ben bıçağı saplamadım bile o benim üzerime gelince bıçak ona battı. Bu olay olurken de arkadaşım kaldırımda oturuyordu. Her şeyi gördü ama korkusundan müdahale edemedi. Bir şekilde Tarık Karadağ’ın elinden kurtulup, kaçtım. Ben kaçarken kendisi de yaralanmış gibi değildi. Hatta bana ‘Gel lan buraya, kaçma’ diye bağırıyordu. Bir süre koştuktan sonra bir yerde durup, arkadaşımı aradım ve yeniden buluştuk. O da ağabeyini arayıp, durumu anlattı. Ağabeyi bizi almaya geldiğinde ben de annemi aradım. Annem bana kızdı.10-15 dakika sonra babam da beni arayıp, kızdı. Amacım konuşup, Karadağ’ı uyarmaktı. O an ambulansı neden aramadım bilmiyorum, ben yaralandığını farketmedim bile. Eve gittiğimde babam ne olduğunu sorunca, Karadağ’ın en son orada olduğunu ve kaçarken ayakta durduğunu söyledim. Polisleri dedem, babam ve ben aradık. Polisler gelince de bıçağımla birlikte teslim oldum.’’

‘ÇOK PİŞMANIM’

Sanık M.A.’ya tanık ifadelerine karşı söz hakkı verildi. M.A.,’’Ben böyle bir olayı planlamadım. Planlasaydım daha fazla bıçaklardım. Ayrıca rahmetlinin ailesi olaydan sonra benim uyuşturucu madde kullandığımı iddia etmiştir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Olay benim ve tanıkların anlattıkları şekilde gerçekleşti. Çok pişmanım. Yaptığım şey yanlış ancak olayların buraya kadar gelmesini ben istemedim. Ailesinden özür diliyorum.’’ Diyerek kendisini savundu.

ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, mütaalasında tanık A.O.B. ile A.Y.’nin zorla getirilmesine, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasının bir örneğinin UYAP üzerinden gönderilmesine, F.A.’nın taciz olayını anlattığı kurs hocalarının tanık olarak dinlenmesine, sanık M.A.’nın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.A.’nın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.