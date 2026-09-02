Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit'in Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleşen düğününe katılamamasıyla son günlerde magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Törende aile üyeleri ve yakın dostları bir araya gelirken Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in geceye katılmaması çeşitli yorumlara neden olmuştu.

DÜĞÜNDE GÖZLER BURAK ÖZÇİVİT'İ ARADI

Burçun Özçivit, Bafra'da düzenlenen törenle dünyaevine girerken Burak Özçivit'in düğünde yer almaması sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü oyuncunun törene katılmamasının ardından “gelin-görümce krizi” iddiaları ortaya atıldı. Fahriye Evcen'in düğün günü yaptığı tatil paylaşımları da bu yorumların yapılmasına neden oldu.

Ancak daha sonra çiftin düğüne katılamama nedeninin Burak Özçivit'in devam eden proje çekimleri olduğu belirtildi.

SET ARASINI AİLESİYLE DEĞERLENDİRDİ

Yeni projesinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Özçivit, verilen kısa arayı ailesiyle geçirmek için Bodrum'a gitti.

Oyuncu, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ile Kerem'in bulunduğu Bodrum'da ailesine katıldı. Böylece yoğun çalışma temposunun ardından soluğu tatilde alan Özçivit, set arasını sevdikleriyle geçirdi.

AİLESİYLE BODRUM'DA BULUŞTU

Burak Özçivit'in Bodrum'a gitmesi, kız kardeşinin düğününe neden katılmadığına ilişkin tartışmaların ardından geldi. Oyuncunun çekim programı nedeniyle katılamadığı düğünün ardından ilk fırsatta eşi ve çocuklarının yanına gitmesi dikkat çekti.