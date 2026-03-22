İstanbul genelinde bu sabah saatlerinde meteorolojik koşullar ulaşımı ve görüş açısını olumsuz etkiledi. Hafif seyreden yağışın yanı sıra kentin birçok noktasında yoğun sis meydana geldi. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle boğaz hattında görüş mesafesi azaldı. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan çok katlı binalar ve gökdelenlerin üst kısımları sis tabakası nedeniyle tamamen kapandı.
KIZ KULESİ SİSE GÖMÜLDÜ
İstanbul Boğazı’nda da yer yer etkili olan puslu hava, deniz trafiğini ve manzara noktalarını etkiledi. Üsküdar açıklarındaki Kız Kulesi sis nedeniyle gözden kaybolurken; boğazda sefer yapan feribot ve motorların sis bulutu içinden geçerek ilerlediği görüldü.
OTOYOLLARDA SÜRÜCÜLERE UYARI
Sarıyer ve Bağcılar mevkilerinde yoğunlaşan sis, otoyollarda görüş mesafesinin zaman zaman kritik seviyelere düşmesine yol açtı. Sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyarılar yapıldı.