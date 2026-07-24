Çankırı’da bulunan Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi’nde YKS sonuçlarının ardından dereceye giren 19 öğrenci için afiş hazırlandı.

TEMSİLİ ÇİZİMLER KONULDU

Afişte erkek öğrencilerin fotoğrafları kullanılırken kız öğrencilere sansür uygulandı, fotoğraflarının yerine temsili çizimler konuldu.

TEPKİLER GELİNCE ERKEKLER DE ÇIKARILDI

Sosyal medyada afişi görenler tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine afiş yenilendi ve erkek öğrenciler de afişten çıkarıldı.

ŞUBE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPIYOR

Tartışmaların odağındaki okulun müdürü Mustafa Uyanık aynı zamanda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Çankırı şube başkanı olarak görev yapıyor.

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