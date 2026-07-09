Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP'li milletvekilleri ile yaptığı toplantıda ders kitaplarından "Kurtuluş Savaşı" ifadesinin kaldırıldığını belirtmiş, bu kavram yerine 'Milli Mücadele' ifadesinin kullanılacağını belirterek değişikliğin nedenini "“Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı.” ifadeleriyle açıklamıştı.



Tekin'in sözleri sosyal medyada büyük tepki toplasa da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu değişiklikte geri adım atmayacağını belirtmesinin ardından bu kez kamuoyu yeni bir tartışmaya hazırlanıyor.



Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü TV yayınında iktidarın yakında okullarda iki büyük değişikliğe hazırlandığını öne sürdü.



"KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN OKULLARI AYRILACAK, ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MÜFREDATTAN ÇIKACAK"



Öztürk, yakın gelecekte kamuoyunda tartışılması için hazırlanan iki önemli değişikliği şu ifadelerle açıkladı:



"Ders kitaplarından Atatürkçülük ve Atatürk ile ilgili bölümler çıkarıldı. Beraberinde Cumhuriyet ile alakalı bölümlerde önemli aşındırmalar yaşandı.





Şimdi asıl amaçlardan birisi de 8. ve 12. sınıflarda okutulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri var. Bu derslerin ve ders kitaplarının önümüzdeki dönemde kaldırılması hedefleniyor. Amaçlardan birisi bu ve Atatürk'ün ilk başta iyice azaltılması sonra da silinmesi hedefleniyor.



Bakan Tekin'in Milli Eğitim Bakanlığının daha önce görülmemiş uygulamalar ile örneğin yasa değiştirilerek rektör yapılabilecek hale gelmesi ve rektörlüğe atandıktan sonra yasanın tekrar eski haline dönüştürülmesi gösteriyor ki Yusuf Tekin şu anda iktidar içinde de bakanlıkta da etkili bir isim.



"KIZLAR AYRI ERKEKLER AYRI OKULA GÖNDERİLECEK"



İktidarın gündeminde şu var. Yavaş yavaş bu da dillendiriliyor ki, "Efendim zaten kızlar çok fazla okullara gönderilmiyor. O yüzden kızlar için ayrı okullar yapalım sadece. Dolayısıyla kız-erkek sınıflarını ve aynı sınıfta eğitim görmemeyi bırakın, aynı okullarda dahi bulunmamaları yönünde Eğitim-Bir-Sen'in uzun süredir bir çabası var. Bunlar da yavaş yavaş Milli Eğitim Bakanlığında gündeme getiriliyor.





Kız ve erkek okullarının ayrılması da önümüzdeki günlerde sık sık tartışılacak konulardan biri olacak.



Biliyorsunuz "ben yaptım, oldu" anlayışı olduğu için normal şartlarda Anayasa ve 'laiklik' ilkesine açıkça aykırı olsa da bu durum kamuoyunda "Bakın erkeklerle aynı okulda okutulacak diye kızları okullara göndermiyorlar. Kızları okula göndermek için ailelerin ayrı okul talebi var" şeklinde formüle edilecek. Aslına bakarsanız bazı imam-hatip liselerinde yapıldı bu. Bu durumu da canla başla savunan bir eğitim sendikası olduğunu da söyleyelim."



