İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından, yangın sırasında yurt binasında bulunan öğrenciler tedbir amacıyla dışarıya tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çatıdaki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma ve güvenlik çalışmalarını tamamlamasının ardından, tahliye edilen öğrenciler yeniden yurt binasına alındı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.