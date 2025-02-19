Sağlıklı beslenmeye çalışırken en sık yapılan hatalardan biri de yalnızca tüketilen yiyeceklerin besin değerleri ile ilgilenmektir.



Oysa yiyecekleri nasıl hazırladığımız, onların sağlığa zararlı ya da yararlı olmalarında belirleyici bir rol oynamakta. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların etkisiyle mutfaklarda en sık tüketilen sebzelerin dahi 'zehirli' bir hale dönüşebileceğine dikkat çekerek, kızartma sevenler için önemli uyarılarda bulundu.



KIZARTILMIŞ PATATES AKRİLAMİD KAYNAĞIDIR



Çocuklardan yetişkinlere birçok insanın severek tükettiği kızartılmış patates, özellikle derin yağda hazırlanması halinde potansiyel kanserojen maddelerden birkaçını açığa çıkarmakta. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kanserojen maddeler arasında kabul edilen akrilamid, kızartma olarak hazırlanan patateslerde sık sık görülüyor.

Diyetisyenler, patatesin kızartıldığı yağın sıcaklığı ne kadar artarsa ve pişirme süresi ne kadar uzun olursa, akrilamid birikiminin de o kadar fazla olduğunu hatırlatmakta. Bu tür tüketimler vücutta yaygın olarak kanser hastalıklarına, sinir sistemi hastalıkları ve bunamaya ya da vücuttaki iltihabın artmasına neden olabilir.



PATLICANLAR ÇOK FAZLA SOLANİN İÇERİYOR



Doğal toksinler arasında kabul edilen solanin, fazla miktarda alınması halinde zehirlenmelere yol açabilir. Aşırı solanin alınmasının en yaygın belirtileri arasında mide bulantısı ve kusma, baş dönmesi ve halsizlik bulunuyor. Ancak yapılan uyarılar, hayatınızdan patates ve patlıcanı çıkarmanız gerektiği anlamına gelmiyor.