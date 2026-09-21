Buharda pişirme sırasında tavuk, doğrudan suyun içinde beklemeden sıcak buharla pişiyor. Böylece etin kuruması önlenirken yağ eklemeden yumuşak bir kıvam elde edilebiliyor. Sağlık açısından yapılan değerlendirmelerde bu yöntem, tavuğun besin değerini korumaya yardımcı olan seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

TAVUĞU PİŞİRME YÖNTEMİ ÖNEMLİ

Kızartma, ızgara ve açık ateşte pişirme sırasında etin yüzeyinde yüksek sıcaklık oluşuyor. Bu koşullarda heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi bazı bileşikler ortaya çıkabiliyor. Buharda pişirmede ise tavuk doğrudan alev veya kızgın yüzeyle temas etmediği için bu oluşumların azaltılması mümkün oluyor.

Buhar aynı zamanda tavuğun suyunu korumasına yardımcı oluyor. Özellikle tavuk göğsü gibi yağ oranı düşük etlerde yüksek sıcaklık, etin kısa sürede kurumasına neden olabilirken buharda pişirme daha yumuşak bir sonuç sağlayabiliyor.

YAĞ EKLEMEDEN PİŞİRİLEBİLİYOR

Buharda pişirmenin öne çıkan özelliklerinden biri de tavaya yağ koymaya gerek bırakmaması. Tavuğa lezzet vermek için buhar suyuna sarımsak, soğan, limon veya çeşitli baharatlar eklenebiliyor. Böylece ekstra yağ kullanmadan aroma sağlanabiliyor.

Ancak hangi yöntem seçilirse seçilsin tavuğun tam olarak pişirilmesi gerekiyor. İç sıcaklığın güvenli seviyeye ulaşması, gıda zehirlenmelerine yol açabilecek bakterilerin ortadan kaldırılması açısından önemli. Buharda pişirilen tavuk da bu nedenle tamamen pişirilmeden tüketilmemeli.

Buharda pişirme, kızartma ve yüksek ateşte ızgaraya kıyasla daha düşük riskli bir seçenek olarak öne çıkarken, haşlama, basınçlı pişirme ve düşük sıcaklıkta pişirme gibi yöntemler de sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor.