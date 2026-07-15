Mısır nişastası, patateslerin dış yüzeyinde ince ve çıtır bir tabaka oluşmasına katkı sağlarken iç kısmının yumuşaklığını korumasına yardımcı oluyor. Daha iyi sonuç almak için patateslerin kızartmadan önce suda bekletilmesi ve iyice kurulanması da öneriliyor.

MISIR NİŞASTASI ÇITIRLIĞI ARTIRIYOR

Yaklaşık 1 litre kızartma yağına 1 yemek kaşığı mısır nişastası eklenmesi tavsiye ediliyor. Yağ hafifçe ısındıktan sonra eklenen nişasta kısa süre karıştırılıyor ve ardından patatesler kızartılıyor. Bu yöntem, patateslerin dış yüzeyinde daha gevrek bir doku oluşmasına yardımcı oluyor.

Patatesleri doğradıktan sonra 20-30 dakika soğuk suda bekletmek de önemli bir püf noktası. Bu işlem fazla nişastanın uzaklaşmasını sağlıyor. Sudan çıkarılan patateslerin iyice kurulanması ise hem yağın sıçramasını azaltıyor hem de daha iyi kızarmasına katkı sağlıyor.

ÇİFT KIZARTMA YÖNTEMİ DE ÖNERİLİYOR

Daha çıtır sonuç almak isteyenler için çift kızartma yöntemi de öneriliyor. İlk aşamada patatesler orta sıcaklıktaki yağda birkaç dakika pişiriliyor. Kısa süre dinlendirildikten sonra daha sıcak yağda ikinci kez kızartılıyor.

Bu yöntem sayesinde patateslerin dışı altın renginde ve çıtır bir doku kazanırken, iç kısmı yumuşaklığını koruyor. Ayrıca yağın doğru sıcaklıkta tutulması da patateslerin fazla yağ çekmesini önleyen en önemli püf noktalarından biri olarak gösteriliyor.