Köfte, patates yaptıktan sonra aslında uğraştırıcı tarafı genelde yağlanan tavalar oluyor. Bu genelde can sıkıcı bir durum. Fakat kimyasal kullanmadan tavadaki yağı temizleyerek güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. İşte yağ sökücü olmadan tava temizleme yöntemi

Kızartma yağını anında söküyor!

Kızartma kalıntıları temizliği en zor işlerden biri. Bazen ne kadar temizlesek de yağlar tam anlamıyla çıkmıyor. Ve genelde tavalar yağlı kalıyor. Bu kalıntılardan kurtulmak aslında 2 malzemeye bakıyor.

İhtiyacınız olan malzemeler; Nişasta ve 1 bardak su!

Bu iki malzemeyle tavalardaki yağı kolayca temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken şey, bir bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı nişasta eklemek. Bu malzemeleri iyi karıştırarak nişasta ve suyun homojen bir duruma gelmesini bekleyin. Topaklama olmamasına dikkat etmelisiniz. Bundan dolayı nişastayı azar azar eklemelisiniz.

Karışımı yağlı tavaya ya da tencereye dökerek, kısık ateşte ısıtın. Bir kaç dakika yeterli olacaktır. Daha sonra bir sünger yardımıyla tavanızı temizleyin. İnatçı yağların kısa sürede temizlendiğini göreceksiniz.