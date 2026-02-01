Güney Kore'nin Ganghwa Adası'nda yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. 58 yaşındaki kadın eşinin kendisini aldattığını düşünerek bir plan yaptı. Kafede alkol aldıktan sonra uyuyakalan 50 yaşındaki kocası, eşinin ani baskınıyla resmen kabusu yaşadı.

PLANI DAMADIYLA BERABER YAPTI

Mahkemede kayıtlarına göre, eşine saldırı yapan kadının yanında damadı da bulunuyordu. Damat, kayınpederini ip ve bantla bağlayarak kaçmasını engelledi. Kadın ise eşini defalarca bıçaklayarak cinsel oranını kesti. Kesilen organ ise tuvalete atıldı. Bu da doktorların yeniden dikme ihtimalini ortadan kaldırdı.

HEM CİNSEL ORGANI KESİLDİ HEM PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞADI

Ağır kan kaybıyla hastaneye kaldırılan adam, yapılan müdahaleler sonucunda hayatta kaldı. Fakat, yetkililer, mağdurun kalıcı fiziksel hasar ve ciddi psikolojik travma yaşadığını açıkladı.

Bu korkunç olay sonrasında şaşırtan bir olay daha yaşandı. Adam, cinsel organını kesen eşi için mahkemeye başvurarak merhamet edilmesini istedi. Hakimler talebi değerlendirirken yaşanılan saldırının vahşi olduğunu da belirtti.

KIZI DA BABASINI TAKİP ETMİŞ

Kadın 7 yıl hapis cezası alırken daması ise sadece 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturmada, adamın kızının da kendisini yasa dışı bir şekilde GPS ile takip ettiği ortaya çıktı. Kızına ise para cezası verildi.