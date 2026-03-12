Aydın'ın Germencik ilçesinde, 76 yaşındaki Meryem Akgün evinde 4 gün önce kızı tarafından ölü bulundu. Şüpheli olarak gözaltına alınan, ifadesinde annesini 'arazi anlaşmazlığı' tartışmasında başına odunla vurup, öldürdüğünü itiraf eden 56 yaşındaki oğlu İbrahim Akgün tutuklandı.

Olay, 8 Mart'ta, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Akgün, ziyaretine gelen kızı tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde Meryem Akgün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Başından darbe aldığı belirlenen kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, 348 saatlik kamera kaydı incelendi, çok sayıda tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda cinayeti kadının oğlu İbrahim Akgün'ün işlediği saptandı. İbrahim Akgün, aynı günün akşamı gözaltına alındı. Akgün, ifadesinde, annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını ve uzun süredir görüşmediklerini söyledi. İfadesinde olay günü bir arkadaşıyla Yeniköy civarında define aradıklarını belirten Akgün, "Bir süre sonra arkadaşımdan ayrılıp, annemin evine gittim. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip, evde bulunan odunla başına vurup, ölürdüm" diyerek, suçunu itiraf etti.

İbrahim Akgün, jandarmadaki 3 günlük gözaltı süresinin ardından bugün sevk edildiği Germencik Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.