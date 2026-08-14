İnşaat, elektronik, enerji altyapısı ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektörün temel girdileri arasında yer alan bakırda süregelen yükseliş ivmesi, piyasaların odağını ABD'nin tarife politikalarına kaydırdı.

Bir yılı aşkın süredir tırmanışta olan bakır vadeli işlemleri, geçen hafta libre başına yaklaşık 6,90 dolarla rekor seviyeyi gördü. Bu gelişmeyle birlikte ABD'deki COMEX bakır vadeli işlemleri ile Londra Metal Borsası (LME) arasındaki fiyat farkı piyasalar tarafından yakından izlenmeye başlandı.

Geçmişte fiziki emtia yatırımcıları, bankalar ve üreticiler tarafından bölgesel fiyat farklılıklarından yararlanmak veya riskten korunmak amacıyla değerlendirilen bu fark, Societe Generale ve ING analistlerine göre artık ABD'nin rafine bakıra getirebileceği yeni gümrük vergilerine dair beklentileri yansıtan temel bir gösterge niteliği taşıyor.

TİCARET BAKANLIĞI TEKLİFİ VE PİYASA FİYATLAMASI

ABD halihazırda yarı mamul bakır ürünleri ile bakır içeren belirli ürünlerin ithalatına yüzde 50 oranında tarife uyguluyor. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan rafine bakır önerisinde ise 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yüzde 15 oranında genel tarife uygulanması, bu oranın 1 Ocak 2028'de ise yüzde 30'a çıkarılması öngörülüyor.

Beyaz Saray'ın Section 232 incelemesi kapsamında vereceği nihai karar piyasanın geleceği açısından kritik görülürken, Societe Generale modellemeleri mevcut piyasa fiyatlamasının 2027'deki yüzde 15'lik tarife ihtimalini yüzde 14,6, 2028'deki yüzde 30'luk yükseliş ihtimalini ise yüzde 37 olarak fiyatladığını gösteriyor.

İTHALATTA 12 YILIN ZİRVESİ

Tarife beklentileri fiziki bakır hareketlerini de doğrudan etkiliyor. ABD'nin bakır ithalatı temmuz ayında 200 bin metrik tonu aşarak son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yapay zeka altyapı yatırımları, elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve savunma harcamalarındaki artışın bakır talebini yükseltmesi beklenirken, bakır ABD için hem ekonomik hem de ulusal güvenlik açısından stratejik bir hammadde kabul ediliyor.

StoneX Kıdemli Metal Talep Stratejisti Natalie Scott-Gray, olası kapsamlı tarifelerin ABD dışındaki piyasalarda arzı sıkıştırabileceğini, tarife uygulanmaması halinde ise COMEX ile LME arasındaki farkın hızla kapanabileceğini vurguluyor.

ING analistleri de maden arzındaki sıkılık ve ABD-Çin rekabeti nedeniyle uzun vadeli olumlu beklentilerini korumakla birlikte, tarife belirsizliğinin fiyat oynaklığını yüksek tutacağını öngörüyor.