Curiosity yaklaşık altı ay boyunca 'boxwork' adı verilen ağ şeklindeki kaya sırtlarını ayrıntılı olarak inceledi. Araştırmacılar, bu yapıları daha önce yalnızca yörüngedeki uyduların görüntülerinde görebiliyordu. Keşif aracı sayesinde oluşumların yapısı ilk kez yakından analiz edildi ve suyla bağlantılı önemli bulgular elde edildi.

YER ALTI SULARININ İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanlarına göre örümcek ağı görünümündeki bu yapılar, milyarlarca yıl önce kaya çatlaklarından geçen yer altı sularının geride bıraktığı mineraller sayesinde oluştu. Mineraller zamanla çatlakları sertleştirirken, çevresindeki daha yumuşak kayaçlar rüzgar ve erozyonla aşındı. Geriye ise kilometrelerce uzanan ağ şeklindeki kaya sırtları kaldı.

Curiosity'nin yaptığı ölçümler, bu sırtların içindeki koyu çizgilerin gerçekten de eski kaya çatlakları olduğunu doğruladı. Bu bulgu, Mars'ta yer altı suyunun düşünüldüğünden daha geç dönemlere kadar varlığını sürdürmüş olabileceği görüşünü güçlendirdi.

YAŞAM İHTİMALİNE DAİR YENİ İPUÇLARI VERİYOR

Araştırmacılar, bu oluşumların bulunduğu bölgenin Gale Krateri'ndeki Sharp Dağı'nın sülfat bakımından zengin katmanlarında yer aldığını belirtiyor. Sülfatlar, suyun buharlaşmasıyla oluşan mineraller arasında yer alıyor ve Mars'ın iklim geçmişini anlamada önemli ipuçları sunuyor.

Bilim insanlarına göre yer altı sularının beklenenden daha uzun süre varlığını korumuş olması, Mars'ta mikrobiyal yaşamın uygun koşullarda daha uzun süre devam etmiş olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor. Curiosity'nin bölgeden topladığı yeni verilerin, Kızıl Gezegen'in geçmişine ilişkin en önemli sorulardan bazılarına ışık tutması bekleniyor.