Deimos, Mars'ın küçük ve şekilsiz bir uydusu olarak biliniyor ve yaklaşık 13 kilometre çapında. Bu uydu, Mars'la beraber daha büyük olan Phobos adlı bir başka uyduyu da içeren bir yörüngede dönüyor. Hera'nın geçişi sırasında elde ettiği görüntüler, Deimos'un daha önce az görülen yüzeyinin detaylarını ortaya çıkardı.

Hera uzay aracı, Mars'ın yanından saatte 32,000 kilometreden fazla bir hızla geçti ve Deimos'un uzak tarafının 1000 kilometre mesafeden fotoğraflarını çekti. Bu süreçte, uzay aracının çeşitli bilimsel aletleri ilk kez bu kadar küçük ve uzak bir uydu üzerinde kullanıldı.

Hera'nın misyon bilimcisi Michael Kueppers, yaptığı açıklamada, bu aletlerin daha önce Dünya'dan ayrılırken denenmiş olduğunu, ancak ilk kez bu kadar uzak bir cisim üzerinde kullanıldığını belirtti. Kueppers, Deimos'un Mars'ın yerçekimi tarafından yakalanmış bir asteroit olabileceğini veya Mars'la yaşanan büyük bir çarpışmanın kalıntısı olabileceğini ifade etti.

Hera, bu geçiş sırasında Mars'ı yerçekimi yardımıyla kullanarak hızını artırdı ve yolculuğuna devam etti. Uzay aracının asıl hedefi, Dimorphos adlı 150 metre genişliğindeki bir asteroit ve bu asteroidin etrafında dönen daha büyük bir gök cismi olan Didymos olacak. Hera'nın bu gök taşlarına Aralık 2024'te ulaşması planlanıyor.