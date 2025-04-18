Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in bir araya geldiği 'Kızıl Goncalar' dizisi için önceki gün son kez sete çıkıldı ve son çekimler gerçekleştirildi. Dün bir de yapımcı Faruk Turgut'un da katıldığı veda etkinliği düzenlendi.

Tüm ekibin ve yapımcı Faruk Turgut'un da yer aldığı etkinlikte pasta kesildi ve projeye veda edildi.

Öte yandan Faruk Turgut katıldığı bir programda dizinin finaliyle ilgili yaptığı açıklama gündem oldu.

"DİZİ BİTİYOR DİYE SEVİNİYORUM"

Turgut şunları söyledi:

"İlk sezonki bölümler olağanüstü efsane bölümler. İkinci sezon iş biraz farklı bir boyuta geldi. Çok yorulduk. Tanıtımda bir sahne gündem oluyor. Daha sonunu görmeden sosyal medyada linç başlıyor. Sonunda ben de yoruldum. Herkese açıklama yapmaktan yoruldum. Açıkça şunu söyleyim, dizi bitiyor diye seviniyorum. Yapımcı olarak bir dizinin bitişinden memnun olmak çok acı bir şey."