Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri' dizisi perşembe akşamları Kanal D'de izleyici ile buluşuyor.
Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin de yer aldığı diziden izleyicilere kötü haber geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'İnci Taneleri' eğer bir değişiklik olmazsa 45. bölümde ekrana veda edecek.
Öte yandan konuk oyuncuların katıldığı fenomen dizide son olarak Kamil Güler rol alacak. Güler'in 'İnci Taneleri'ne Koray rolüyle dahil olacağı ve Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye'nin eski eşi 'Koray' rolüyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.