Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi oyuncuların paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.



Pazartesi günü yayınlanan dizinin reytinglerde beklenen yükselişi yaşayamaması ve hikayenin iki sezona yayılacak şekilde planlanması, dizi için final kararı alınmasına neden oldu.

VEDA TARİHİ BELLİ OLDU



OdaTv'de yer alan habere göre; dizinin final bölümü mayıs ayında ekranlara gelecek.



Final kararının ortaya çıkmasıyla birlikte dizinin hayranları bu duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, yapımcı şirkete Kızıl Goncalar'ın 3. sezona uzatılması için çağrı yaptı.