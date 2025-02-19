Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı sonrası, Marmara Denizi'nde şiddetli bir poyraz yaşandı. Fırtına sonrası Tekirdağ sahili kırmızı yosunlarla kaplandı. Görüntüler Çin'de bulunan Liao Nehri Deltası’nı anımsattı.
SAHİL KIZILA BOYANDI
Poyraz ve fırtınayla beraber denizin dibinde bulunan kırmızı yosunlar koptu ve Tekirdağ sahili adeta kırmızıya boyandı. Süleymanpaşa ilçesinin kıyısında biriken kırmızı yosunlar, sahil şeridini boydan boya kızıla boyadı. Ekipler ise yosunları temizlemek için çalışmalara başladı.
POYRAZ BALIKÇILARI ETKİLEDİ
Yaşanılan poyrazdan dolayı Tekirdağlı balıkçılar da iki gündür ava çıkamıyor.