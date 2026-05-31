Küresel sanayinin en önemli hammaddeleri arasında olan bakır, güçlü talep ve arz endişeleri nedeniyle, tarihi zirvelerini sürdürüyor.

Londra Metal Borsası'nda mayıs ayı ortasında ton başına 14.097 doları aşarak rekor seviyeleri test eden bakır, ay sonuna doğru 13.570 dolar civarında dengeye geldi.

BAKIRI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Yapay zeka teknolojilerine ilişkin yatırımların hızlanması, yeni veri merkezi projelerinin devreye alınması ve temiz enerji altyapısına yönelik artan ihtiyaç, bakıra olan talebi destekleyen başlıca faktörler arasında bulunuyor.

Aynı zamanda ABD'de gündeme gelen olası gümrük vergileri öncesinde şirketlerin stoklarını artırması da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

ARZ AÇIĞI ENDİŞESİ KUVVETLENİYOR

Piyasalardaki yükseliş beklentisinin temelinde sadece kısa vadeli gelişmeler değil, uzun vadeli arz-talep dengesizliği de bulunuyor.

Uluslararası yatırım kuruluşları, 2026'da 330 bin tonun üzerinde rafine bakır açığı oluşabileceğini beklerken, yatırımcıların emtia piyasalarındaki pozisyonlarını artırması da yükseliş beklentilerini de artırıyor.

Özellikle dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili'de madencilik faaliyetlerinin son aylarda gerilemesi küresel arz üzerinde baskı yaratıyor.

PİYASADA 15 BİN DOLAR BEKLENTİSİ HAKİM

Fiziki arzın daralmasıyla spot piyasada teslimat primleri yükselirken, hurda bakır arzındaki kısıtlamalar da maliyetleri artırıyor. Buna bağlı olarak da fiyatlamalarda jeopolitik gelişmelerden çok üretim kapasitesindeki sınırlamalar etkili oluyor.

Uluslararası yatırım bankaları da bakır piyasasına yönelik beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Citigroup ve JPMorgan, mevcut arz açığının devam etmesi halinde bakır fiyatlarının ton başına 15 bin dolar seviyesine ulaşabileceği tahmininde bulundu.

