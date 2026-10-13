Depremde çadır satan Kızılay’ın milyonluk gayrimenkullerini de kendi kurduğu bir şirkete satıp devrettiği ortaya çıktı. Muhalefet bu durumu “Mal kaçırma” olarak niteledi. Piyasa değeri değeri 496 milyon 860 bin lira olan dokuz hastane, bina ve iş merkezi 109 milyon liraya satıldı.

ANKARA ÇANKAYA

SORUŞTURMA VAR MI?

Satışın detayları bu hafta TBMM’de görüşülecek olan Kızılay kanun teklifine ilişkin Meclis İçişleri Komisyonu Raporunda yer aldı.

İSTANBUL KARTAL

AKP’li 83 milletvekilinin hazırladığı teklife, YENİ Parti-CHP-İYİ Parti, YENİYOL ve DEM’li üyeler muhalefet şerhi yazdı. Muhalefet şerhlerinde İçişleri Bakanlığı denetçilerinin saptadığı 9 taşınmaz yer aldı. Buna göre, Kızılay’a ait İstanbul Maltepe, Kartal, Bakırköy ve Fatih ile Ankara, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Tekirdağ’daki taşınmazlar “Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.” adlı şirkete satılarak devredildi. İçişleri Bakanlığı denetçileri Kızılay’a resmi bir yazı ile bu işlemler hakkında soruşturma açılıp açılmadığını sordu.

KONYA

İstanbul’un ve Ankara’nın merkezi yerleri

Muhalefet şerhinde 2021’den bu yana değerinin çok altında fiyata satılıp devredilen taşınmazlar şöyle sıralandı:

- İstanbul Maltepe: 80 milyon TL’lik taşınmaz, 23 milyon TL bedelle şirkete satıldı.

- Kayseri’de 35 milyon 760 bin TL’lik mülk, 20 milyon 100 bin TL’ye devredildi.

İSTANBUL BAKIRKÖY

- Konya’daki 54.4 milyon TL değer biçilen hastane binası 12 milyon 500 bin TL’ye satıldı.

- İstanbul Fatih’teki apartman bloğuna 80 milyon TL değer biçildi, 17 milyon 100 bin TL’ye gitti.

- Ankara Çankaya’daki 41 milyon TL’lik Memnune Caner İş Merkezi binası 7.5 milyon TL’ye satıldı.

- İstanbul Kartal’daki 72.2 milyon TL’lik hastane binası 14 milyon TL’ye satıldı.

- Kocaeli’ndeki 5 katlı binaya 90 milyon TL değer biçildi, 9 milyon TL’ye satıldı.

- İstanbul Bakırköy’deki bina için 32.3 milyon TL değer belirlendi, 5 milyon TL’ye satıldı.

- Tekirdağ Çorlu’da 2022 yılında 11.2 milyon TL değeri biçilen Kızılay binası sadece 802 bin TL bedelle şirkete aktarıldı.