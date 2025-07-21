Daha önce İzmir'in Karaburun ilçesinde mülkiyeti Türk Kızılay'ına ait olan 120 bin metrekarelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazın satışı çıkaran Kızılay şimdi de dubleks dairelerden oluşan binasını 125 milyon TL'ye satıyor.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan ve tamamı kendisine ait olan 4 katlı binasını satışa çıkarıyor. Kışla Mahallesi’nde, 301 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen yapı, kat irtifaklı tapu kaydına sahip ve 125 milyon TL muhammen bedelle açık artırma yöntemiyle ihale edilecek.

Söz konusu bina; bodrum ve zemin katlardan oluşan dubleks mesken, iki normal daire ve bir üst dubleks daire olmak üzere toplam dört bağımsız bölümden oluşuyor. Denize sıfır konumda yer alan binanın manzarasının kapanmayacağı vurgulanıyor.

22 AĞUSTOS'TA İHALE YAPACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, ihaleye katılmak isteyenlerin teklif dosyalarını en geç 20 Ağustos 2025 saat 14.00’e kadar teslim etmeleri gerekiyor. İhale, 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’te Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Fidanlık Mahallesi Ataç-1 Sokak No:32 adresinde gerçekleştirilecek.

TEMİNAT BEDELİ BELLİ OLDU

İhale için belirlenen geçici teminat bedeli 6 milyon 250 bin TL olarak açıklandı. Türk Kızılayı'nın, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığı ve ihaleyi yapıp yapmama konusunda tamamen serbest olduğu da duyuruldu.