BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kızılay’ın 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan veriler, olası bir deprem durumunda vatandaşın çadır bulamayacağını ortaya koydu. Açıklanan veriler mevcut çadır sayısının Esenyurt'a bile yetmeyeceğini gösteriyor

Kızılay’ın yemek kapasitesinin ise 1 milyon 18 bin kişilik olduğu açıklandı. Kızılay olası bir afet anında nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul’da sadece 1 milyon kişiye yemek dağıtabilecek. Sadece megakentin Esenyurt ilçesinde bile 1 milyon kişi yaşıyor. Raporda Kızılay’ın afet bölgesine 48 dakikada ulaştığı ve afetten 53 dakika sonra beslenme desteğine başladığı da iddia edildi.

MARAŞ FELAKETİNDE YAŞANAN ÇADIR SKANDALI

Kızılay’ın eski başkan Kerem Kınık, 6 Şubat deprem felaketinde çadır sattığı için görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Kınık bir süre sonra kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun 27 Mart 2023’teki toplantısına katıldı. Kızılay Başkanı unvanıyla milletvekillerine bilgi veren Kerem Kınık, “Deprem bölgesine 130 bin 271 çadır sevk edildiğini” açıklamıştı.

Ancak Kızılay’ın 2023 Yılı Faaliyet Raporu, bu iddiayı yalanlamıştı. Raporda, deprem bölgesine Kınık’ın iddia ettiği gibi 130 bin değil toplam 97 bin 957 çadır gönderildiği belirtildi. Gönderilen bu çadırların 46 bin 238’inin Kızılay’ın stokunda bulunduğu 51 bin 674’ünün de bağış olarak teslim edildiği belirtildi.