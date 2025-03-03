Zonguldak'ta Türk Kızılay'ı tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağı'nda madencilere iftar yemeği verildi. İftara katılanlar arasında Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve sendika yöneticileri de yer aldı.

İftar yemeğinde, 3 Mart 1992'deki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi için dua edilerek anıldı. Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, "Onlar için Kuran okuduk, rahmet diledik. Bugün çalışan madencilerimiz için de sağlıklar ve sıhhatler diledik" ifadelerini kullandı.

Yer altına girmenin insanı Allah’a yaklaştırdığını belirten Can, "Yer altında olmak farklı bir his aslında. Bir insan kabir hayatını, mezarı düşünüyor. Yerin altına indikçe, tüyleri diken diken oluyor" şeklinde duygusal bir açıklamada bulundu. Yer altı çalışmasının zorluğuna ve madencilerin emeklerinin kıymetine vurgu yaparak, madencilere uzun ömürler diledi.