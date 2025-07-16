AKP’nin hafta sonunda Kızılcahamam’da yaptığı kampa, cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu damgasını vurdu.

AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, yerel seçimleri İmamoğlu’nun yürüttüğü başarılı kampanya nedeniyle kaybettiklerini söyledi ve “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganı seçimin sonucunu belirledi. İmamoğlu çok iyi bir seçim kampanyası yürüttü” dedi.

BAKANLARA ELEŞTİRİ

Acar, kabine üyelerini de ‘iletişim’ üzerinden eleştirdi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ‘Kanal İstanbul’u yapmayacağız’ diye açıklama yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ise ‘Kanal İstanbul’u yapacağız’ diyor. Böyle iletişim hatası olmaz, bakanlarımızın iletişimlerinde daha dikkatli olmaları gerekir.”

Acar, kampı takip eden gazetecilerle bir araya geldi ve yazılacak ‘’Perde Arkası’’ haberler konusunda hassas olunmasını istedi. Görevden alınan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la aralarında geçen bir diyaloğu da esprili biçimde anlattı ve ‘’Fahrettin Bey’e olumsuz haber yazılınca ne yapıyorsunuz diye sorduğumda ‘akreditasyonlarını iptal ediyoruz’ demişti” açıklaması yaptı.

‘EN BÜYÜK ROMAN’

Roman kökenli MKYK üyesi Cemal Bekle ise “AK Parti hükümetleri döneminde Romanlar için büyük işler yaptık. En büyük Roman Erdoğan” ifadesini kullanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu iltifatını unutmayacağım Cemal” karşılığını verdiği öğrenildi.