Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti izleyicileri bu akşam yeni bölümle buluşamayacak. Dizinin yapım şirketi Gold Film, yayın arasının nedenini ve 145. bölümün ekrana geleceği tarihi duyurdu. Böylece gün boyu merak edilen “Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu?” sorusu da yanıtını buldu.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanması planlanan yeni bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla ekrana gelmeyecek. Dizinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, yayın arasının gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı.

REKLAM İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin bu akşam yayınlanmayacağını duyurmuş, gerekçe olarak yeterli reklam alınamamasını göstermişti. Bu iddia sosyal medyada tartışma yaratırken, dizinin geçen hafta 6 reyting almasına dikkat çeken izleyiciler reklam yetersizliği iddiasını sorgulamıştı.

NURSEMA'NIN DÖNÜŞÜ MERAK UYANDIRMIŞTI

Dizinin yeni bölüm tanıtımında ise Nursema'nın dönüşü öne çıkmıştı. Diziye yeniden katılacağı açıklanan Nursema'nın yer aldığı tanıtımlar kısa sürede milyonlarca kez izlenmiş, izleyiciler yeni bölüm için heyecanlanmıştı.

PAYLAŞIM DAKİKALAR İÇİNDE SİLİNDİ

Kızılcık Şerbeti'nin resmi X hesabından bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümle ilgili bir paylaşım yapıldı. Ancak söz konusu paylaşım dakikalar içinde silindi.











RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kızılcık Şerbeti'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “KIZILCIK ŞERBETİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYINA ARA VERİYOR

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanması planlanan yeni bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle ekrana gelmeyecektir. Dizinin 145. bölümü, 6 Kasım Cuma günü her zamanki yayın saatinde izleyiciyle buluşacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Gold Film”

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gold Film tarafından yapılan duyuruya göre Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 145. bölümü, 6 Kasım Cuma günü her zamanki yayın saatinde izleyiciyle buluşacak.

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün reklam yetersizliği nedeniyle yayınlanmayacağı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Dizinin geçen hafta 6 reyting almasına dikkat çeken izleyiciler, reklam bulunamaması iddiasını sorguladı.

Bazı izleyicilerin yorumları şu şekilde: