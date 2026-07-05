Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakteriyle tanınan Doğukan Güngör, vatani görevini tamamlayarak askerden döndü. Askerlik sonrası ilk paylaşımını yapan ünlü oyuncu, kısa sürede magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, bir dönem ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarılmış ve askerlik görevini yapmak üzere birliğine teslim olmuştu. Vatani görevini tamamlayan Güngör, terhis olduktan sonra soluğu tatilde aldı. İstanbul’a dönüşünün ardından Çeşme’ye giden oyuncu, hem dinlendi hem de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazete Magazin’in haberine göre Doğukan Güngör, askerlik sürecinde 9 kilo verdiğini söyledi. Ünlü oyuncunun fit hali de dikkat çekerken, sosyal medyada yeni görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.

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