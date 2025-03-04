Üç yıldır cuma akşamları yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 'Ketche' lakaplı yönetmeni Hakan Kırvavaç dün ekibe veda etti.

Ünlü yönetmen, "2022 yılından beri çektiğim 'Kızılcık Şerbeti'ne 91'inci bölümde veda ediyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime, Gold Film ve Show TV'ye teşekkür ederim. Teşekkürler: We are allways a family (Biz daima bir aileyiz)" ifadelerini kullandı.

Dizinin 'Nursema'sı Ceren Karakoç da Ketche hakkında "Canım hocam her şey için sonsuz teşekkürler" mesajını yazdı.

YENİ YÖNETMEN AYDIN BULUT

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugünden itibaren 'Kızılcık Şerbeti'nin yönetmen koltuğuna 'Yeditepe İstanbul', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Dila Hanım' gibi dizilere imza atan Aydın Bulut oturacak.