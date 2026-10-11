Show TV ekranlarında beşinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibi değişiyor. Gold Film imzalı dizinin 143. bölümünden itibaren hikâyeyi yeni bir yazar ekibi kaleme alacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılığıyla birlikte dizinin yeni senaristleri de belli oldu.

GÖREVİ YENİ SENARYO EKİBİNE DEVRETTİLER

Yeni projeleri Anne Yarısı ve Mavi Orkide'ye yoğunlaşacak olan Melis Civelek ve Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti'ndeki görevlerini devretti. Dizinin senaryo ekibinde bundan böyle Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yer alacak.

ARKA SOKAKLAR'IN SENARİSTİ RAKİP DİZİYE GEÇTİ

Yıllarca cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından Arka Sokaklar'ı kaleme alan Ozan Yurdakul, şimdi aynı gün ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesini yazacak. Böylece iki rakip dizinin senaryo ekipleri arasındaki dikkat çekici değişim de gündeme geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN REYTİNG SONUÇLARI NASIL?

Dizinin dün akşam yayımlanan beşinci sezonunun dördüncü bölümü, Total kategorisinde 4,73 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Yapım, AB grubunda 5,26, ABC1 kategorisinde ise 5,55 reyting alarak her iki grupta da ikinci sıraya yerleşti.