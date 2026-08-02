Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", yeni sezon hazırlıkları devam ederken peş peşe gelen ayrılık haberleriyle gündemde. Daha önce oyuncu Doğukan Güngör'ün kadrodan ayrılmasının ardından, Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in geleceği de netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Civelek, dizinin yeni sezon kadrosunda yer almayacak.

FEYZA CİVELEK İÇİN KARAR VERİLDİ

"Kızılcık Şerbeti"nin ilk bölümünden bu yana Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in yeni sezonda ekibe veda edeceği öne sürüldü. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği veren oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı iddialarının ardından gözler yapım ve kanal yönetimine çevrilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanal yönetimi yeni sezon öncesinde kararını verdi ve Civelek'in kadroda yer almamasına karar verildi.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN ARDINDAN İKİNCİ AYRILIK

Yeni sezon öncesinde yaşanan bu gelişme, dizide dikkat çeken ikinci oyuncu ayrılığı oldu. Daha önce Doğukan Güngör'ün de kadrodan ayrıldığı açıklanmış, peş peşe gelen kararlar dizinin takipçileri arasında büyük yankı uyandırmıştı.

Yeni sezonda hikâyenin nasıl şekilleneceği ve Nilay karakterinin senaryodan nasıl çıkarılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

YAPIMCIDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan yapımcı daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sezon başlamadan kesin değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu an dizi yayında değil. Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var. Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis Hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın. Melis Hanım'ı zor bir durumda bırakacak işin içinde ben de olmam."