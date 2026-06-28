Sezon finalinin ardından oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle gündeme gelen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili yapımcı Faruk Turgut'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Turgut, hem Doğukan Güngör'ün ayrılık sürecine hem de Feyza Civelek'in dizideki geleceğine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

DOĞUKAN GÜNGÖR AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbetinde yaşanan oyuncu değişiklikleri uzun süredir magazin gündemindeki yerini koruyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, son dönemde en çok konuşulan ayrılık iddialarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Turgut, dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasıyla ilgili kararın yapım şirketine değil, kanal yönetimine ait olduğunu belirtti.

''FEYZA GİDERSE DİZİ BİTEBİLİR''

Gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri olan Feyza Civelek'in dizideki geleceğine ilişkin de konuşan Turgut, kesin bir karar vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

"Feyza giderse dizi bitebilir" diyen Turgut, bu sözlerinin gerekçesini ise senaryo ekibi üzerinden açıkladı.

"Şu an dizinin geleceği için konuşmak erken. Feyza giderse dizi bitebilir. Çünkü bu işin senaryosunu yazan kişi Melis Hanım. Kimseyi ailesiyle sınamak istemem, bu çok hassas bir süreç." ifadelerini kullanan yapımcı, alınacak kararların yalnızca oyuncu kadrosunu değil, yapım sürecini de doğrudan etkileyebileceğini vurguladı.

Faruk Turgut'un açıklamaları, yeni sezon öncesinde Kızılcık Şerbetinde yaşanabilecek gelişmelere ilişkin merakı daha da artırdı.