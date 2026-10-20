Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi kadro hareketliliği yaşanıyor. Senaryo ekibinin değişmesinin ardından daha önce diziden ayrılan oyuncuların geri dönebileceği iddiaları gündeme geldi. Nursema'nın ardından şimdi de başka bir karakter için dönüş ihtimali konuşuluyor.

Senaryo değişikliğinin ardından reytinglerde yaşanan yükseliş de gündeme gelirken yapımcı Faruk Turgut, “Yeni gelmedik, geri geldik” sözleriyle dikkat çekmişti. Dizide şimdi de eski oyuncuların geri dönüş ihtimalleri konuşuluyor.

NURSEMA'DAN SONRA SEVTAP İDDİASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Nilay'ın annesi Sevtap karakterini canlandıran Neslihan Yeldan'ın yeniden kadroya katılması bekleniyor. Ancak oyuncunun dönüşüyle ilgili yapım tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

DİZİDEN AYRILIĞINA KIRILMIŞTI

Yeni sezon öncesinde kadrodan çıkarılan Neslihan Yeldan, daha önce yaptığı açıklamada ayrılık kararına kırıldığını dile getirmişti. Sevtap karakterine severek bağlandığını belirten oyuncu, hikâyesinin aniden sona ermesine tepki göstermişti.

Nursema'nın ardından Sevtap karakterinin de dönüş ihtimaliyle gündeme gelmesi, Kızılcık Şerbeti'nin eski kadrosundan başka isimlerin yeniden ekrana gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.