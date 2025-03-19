Show TV'de ekranlara gelen 'Kızılcık Şerbeti'nin son sezon finalinde yaprak dökümü yaşamıştı. Diziden 4 oyuncu birden ayrılmıştı. Müjde Uzman, Selin Türkmen ve Yiğit Kirazcı'yla birlikte 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan son isim Serkan Tınmaz olmuştu.
Dizide 'Umut' karakterine hayat veren Tınmaz "Müthiş şeyler yaşadık ve hepsini beraber yaptık. Herkese teşekkürler. Umutla" diyerek projeye veda etmişti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Serkan Tınmaz'ın yeni adresi belli oldu.
Tınmaz, NOW TV'nin hazırlıkları devam eden ve nisan ayının ilk günlerinde sete çıkacak yeni iddialı dizisi 'Çift Kişilik Oda' kadrosuna dahil oldu.
Serkan Tınmaz, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın yer alacağı dizide 'Ferit'e hayat verecek.