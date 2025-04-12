Kızılcık Şerbeti bu hafta sevenlerini üzüntüye boğan bir bölümle ekranlara geldi. Dizinin sevilen karakteri Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması sebebiyle Pembe senarya gereği öldü.

Oyuncu için set ekibi bir veda etkinliği düzenledi, ekip arkadaşları ise sosyal medyada anlamlı mesajlar paylaştı. Dizideki bir diğer sevilen karakter Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya'nın herhangi bir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

EVRİM ALASYA’DAN DİKKAT ÇEKEN SİBEL TAŞÇIOĞLU AÇIKLAMASI

Kıvılcım karakterini oynayan Evrim Alasya’nın herhangi bir veda mesajı paylaşmaması ve etkinlikte bulunmaması sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kimi izleyiciler ikili arasında bir kırgınlık yaşandığını öne sürdü. Bu iddialar kısa sürede büyüyünce, Alasya sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sessizliğini bozdu. Sibel Taşçıoğlu’na yönelik ifadeleri gündem olurken, paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Sibel Taşçıoğlu için veda paylaşımı yapmadığı gerekçesiyle eleştirilen Alasya, 'Sibel'i o kadar seviyorum Sibel ile oynamaktan o kadar keyif aldım ki... Senaryo geldiğinde biz Sibel ile konuştuk. Bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez.' dedi.

'Ne cümle kuracağımı, bu çamur karşısında derdimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İşimi gücümü bıraktım, size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum.

Kızılcık Şerbeti bir memleket meselesi değil. Sadece bir dizi. Orada olan biten sadece bizi ilgilendirir. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Öbürü paylaşmadı bir şey diye 'onunla küs' diye bir şey yoktur.