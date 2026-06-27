Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film'in fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin senaristi Melis Civelek, Nilay rolüne hayat veren kızı Feyza Civelek'le ilgili yapılan yorumlar üzerine bir açıklama yaptı.

'BEN FEYZA'NIN ANNESİYİM'

Melis Civelek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bizler hikâyeler kurar, anlatırız. Bu serüvenimizde; bazı karakterlerle yolumuza devam eder, bazılarıyla ayırılır, yeni karakterlerle de tanışırız, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, karakterleri canlandıran oyuncular ile yakınlıklarımız asla bu kararlarda etkili değildir. Sosyal medyada, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizimizdeki ‘Nilay’ karakteri diziden ayrılırsa, dizinin senarisliğini bırakacağım şeklindeki ve kızımla ilgili paylaşımları üzülerek görüyorum. Ben Feyza’nın annesiyim, Nilay’ın annesi değilim ve işimi yıllardır profesyonelce yerine getiriyorum. Bu paylaşımların tamamı asılsızdır.”

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği veren Feyza Civelek'in test sonucu pozitif çıktı. Doğukan Güngör'ün aynı sebeple 'Kızılcık Şerbeti' serüveni sona ermişti. Sosyal medyada tartışma konusu olan gelişmenin ardından ‘Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılacak mı?’ sorusu akıllara geldi