Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuna peş peşe ayrılık haberleriyle hazırlanıyor. Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in vedasının ardından, yaklaşık dört yıldır Nursema Ünal karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ceren Karakoç’un da yeni sezonda kadroda yer almayacağı öne sürüldü.

NURSEMA’DAN SONRA YENİ AYRILIK

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceren Karakoç’un diziden ayrılacağı kulislerde konuşuluyor.

Karakoç, canlandırdığı Nursema ile dizinin en dikkat çeken karakterlerinden birine hayat vermiş, özellikle karakterin yaşadığı dönüşüm ve hikâyesiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Dört sezondur dizinin kadrosunda bulunan oyuncunun beşinci sezonda yer almayacağı iddiası, dizinin takipçileri arasında şaşkınlık yarattı.

FEYZA CİVELEK’İN ARDINDAN GELDİ

Dizideki yaprak dökümü Feyza Civelek’in vedasıyla gündeme gelmişti. Nilay karakterinin hikâyeden çıkmasının ardından bu kez onun ailesinden iki isim de diziye veda etti.

Nilay’ın annesi Pembe’yi canlandıran Neslihan Yeldan ile Fethi karakterine hayat veren Barlas Kartal’ın da Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrıldığı öğrenildi.

BEŞİNCİ SEZONDA KADRO DEĞİŞİYOR

Peş peşe gelen ayrılıklarla birlikte Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda kadroda önemli değişiklikler yaşanacak.

Dizinin ay sonunda sete çıkması ve yeni sezonun 18 Eylül Cuma günü izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yeni sezonda yaşanacak gelişmeler ve Nursema karakterinin yerine nasıl bir hikâye kurulacağı ise merak konusu oldu.