Show TV'nin beşinci sezonuyla ekrana gelen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibinde değişikliğe gidildi. Dizinin başlangıcından bu yana hikâyeyi yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle yollarını ayırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki senaristin ayrılığı, senaryonun ilerleyişi ve süreçle ilgili yaşanan görüş ayrılıklarının ardından karşılıklı anlaşmayla gerçekleşti.

143. BÖLÜMDE GÖREVLERİ SONA ERDİ

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün Kızılcık Şerbeti'ndeki görevlerinin 143. bölüm itibarıyla sona erdiği belirtildi. Dizinin ilk bölümünden beri senaryo ekibinin başında bulunan ikili, hikâyenin şekillenmesinde önemli rol üstlenmişti.

YENİ SENARİSTLER KİM OLACAK?

İki senaristin ayrılmasının ardından Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaryo ekibinde kimlerin yer alacağı henüz açıklanmadı. Yeni isimlerin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Senaryo koltuğundaki değişikliğin, dizinin bundan sonraki bölümlerine ve hikâye akışına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

YAPIMCIDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan yapımcı daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sezon başlamadan kesin değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu an dizi yayında değil. Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var. Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.''

''FEYZA GİDERSE DİZİ BİTEBİLİR, BU DİZİNİN SENARİSTİ MELİS HANIM''

Öte yandan yapımcı Faruk Turgut, 'Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis Hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın. Melis Hanım'ı zor bir durumda bırakacak işin içinde ben de olmam." diye konuşmuştu.