Dizide dört sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Ayşe Arman’ın konuğu olduğu söyleşide projeden ayrılma sürecini anlattı.

TATİLDEYKEN ROLÜNE SON VERİLDİ

Yeni sezon için yapımcıyla görüştüğünü ve devam etmek üzere anlaştığını belirten oyuncu, tatilde olduğu sırada yapım şirketinden acil olarak çağrıldığını söyledi. Karakoç, karakterinin bir kazada hayatını kaybedeceğini önceden bilmediğini belirterek ayrılığın kendi isteğiyle gerçekleşmediğini ifade etti.

Oyuncu, yaşadıklarını “Benim işime son verildi” sözleriyle anlattı. Kararın kendisine geç bildirilmesi nedeniyle başka bir projeyle anlaşma fırsatını da kaçırdığını dile getirdi.

KARAKTERİN ÖLECEĞİNİ SETTE ÖĞRENDİ

Karakoç, açıklamalarında dizide Pembe karakterini canlandıran eski rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılık sürecine de değindi.

Taşçıoğlu’nun, karakterinin hikâyesinin sona ereceğini çekimler sırasında öğrendiğini söyleyen Karakoç, şu ifadeleri kullandı:

“Sibel Taşçıoğlu da biz setteydik ve bir bölüm sonra karakterin öleceğini sette o gün, sette çekim yaparken öğrendi.”

Karakoç, benzer durumların sektörde başka oyuncuların da başına geldiğini belirterek yaşananların yalnızca kendilerine özgü olmadığını söyledi.

AYRILIKLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Sibel Taşçıoğlu’nun canlandırdığı Pembe karakterinin ölümü, dizinin en çok konuşulan ayrılıklarından biri olmuştu. Ceren Karakoç’un da yeni sezon öncesinde kadrodan ayrılması, iki oyuncunun vedasını yeniden gündeme taşıdı.

Karakoç ayrıca diziden ayrıldıktan sonra yeni sezonu izlemediğini açıkladı. Oyuncunun hem kendi ayrılığına hem de Taşçıoğlu’nun vedasına ilişkin sözleri, dizinin kamera arkasındaki süreçleri yeniden tartışmaya açtı.