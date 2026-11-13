Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Lider karakterini canlandıran Murat Aygen, projeye veda etmesinin nedenini açıkladı. İzzet Çapa'nın YouTube kanalında yayınlanan Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan oyuncu, karakterin hikâyesinin yön değiştirmesi üzerine ayrılık kararı aldığını söyledi.

“CİBİLLİYETSİZ, PİSLİK ADAM OYNAMAYI SEVMEM”

Diziden ayrılma nedenini anlatan Murat Aygen, karakterin hikâyesinin başta konuşulandan farklı bir noktaya ilerlediğini belirtti. Oyuncu, Lider karakterine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Çok seçici davranıyorum. Bu hikâye başka yere saparsa ben kaçarım demiştim. Cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmem. Dizide ölmedi ama benim için Lider öldü. Para lazım, oynayayım duygum hiç olmadı. Lider çok kısa yaşadı ama canı sağ olsun.”

YAPIM EKİBİYLE NASIL AYRILDI?

Yapımcının ayrılık kararına tepkisinin sorulması üzerine de konuşan Aygen, senaristlerle doğrudan iletişim kurmayı tercih etmediğini söyledi. Karakterin gerçek yüzünün ortaya çıkacağına ilişkin bir yazı gördüğünde menajeriyle görüştüğünü belirten oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben bilmiyorum, senaristlerle de tercih etmiyorum. Herkesin kendi kararları var. İşte Lider'in gerçek yüzü ortaya çıkar yazısını gördüğümde menajerime yazdım. Neye karşı mücadele edeceğine bakıyorsun aslında ya da etmek isteyip istemediğine bakıyorsun. Bu bir iş, ticaret. Onlar kafasında bir şey kurmuşlar, sana uymuyorsa baştan da böyle konuşulduysa hikâye orada hızlıca noktalanıyor. Ben kibar bir insanım. Onlar da aynı şekilde geri dönüş yaptılar.”